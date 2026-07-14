Figura de las redes sociales impacta con brutal relato tras presunto secuestro en Valparaíso: «Estuve siete horas torturado»

El streamer y creador de contenidos Jon Gotti impactó a sus seguidores al revelar el violento episodio que, según contó, vivió tras realizar una transmisión en vivo desde un cementerio de Playa Ancha. El influencer aseguró que fue secuestrado y torturado junto a dos acompañantes por un grupo de desconocidos.

El relato lo entregó durante una reciente transmisión en Kick, donde explicó que todo ocurrió el pasado viernes 10 de julio. Según dijo, apenas habían transcurrido unos diez minutos desde que ingresaron al recinto cuando fueron interceptados por cerca de 15 personas.

“No pasan ni 10 minutos y veo la silueta de dos tipos. Me quitaron el teléfono y apagaron la transmisión”, recordó.

Jon Gotti explicó que los sujetos lo inmovilizaron de inmediato y le ordenaron caminar sin levantar la cabeza mientras lo trasladaban hacia otro sector del lugar.

“Me pescaron del cuello y decían ‘mira para abajo’. Ahí me llevaron… solamente veía pasto, tierra y pasillos raros. Paso a una sala, me siento y con una pistola me pegan”, relató.

El crudo relato del streamer

El creador de contenidos aseguró que, más tarde, los atacantes reunieron a los tres afectados en un sitio que no pudo identificar. Ahí, según afirmó, comenzaron a golpearlos de forma reiterada.

Incluso, sostuvo que uno de sus amigos recibió varios golpes con la culata de un arma. “Le reventaron la cabeza, le pegaron como cinco veces”, afirmó

Jon Gotti también describió el lugar donde permanecieron retenidos. Según dijo, parecía una especie de sala de torturas.

“Estuve secuestrado siete horas, siete horas estuve torturado. Me pegaron combos, latigazos y me empezaron a quemar con un encendedor, literalmente”, aseguró.

Asimismo, agregó que: “Me ponen una venda en los ojos y me mandan para un canal, como un río grande, y me dejan solo ahí (…) En mi mente ya me estaba resignando, acepté lo que venía. El tipo carga la pistola, le saca el seguro y me pone la pistola adentro de la boca. Estaba a nada de dispararla y me quebré. Le dije ‘déjame llamar a mi mamá’, no me dejó y me pegaron otro cachazo”, recordó.

Durante la transmisión, el streamer dijo que desconoce cómo los agresores supieron dónde estaba, aunque sospecha que alguien seguía su transmisión en vivo y entregó esa información.

“Yo venía dateado de antes (…) No sé quién me habrá vendido. Estoy seguro de que uno de los que estaba ahí debe estar viendo el stream”, comentó.

Finalmente, señaló que, después de varias horas retenidos, el grupo decidió dejarlos en libertad.

“Ya me habían sacado todo. Me dicen ‘ya, párate’. Estaban todos encapuchados. Estábamos saliendo para que nos suelten, eran las siete de la mañana”, concluyó.

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