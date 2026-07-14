Periodista de CHV renuncia al canal y emociona con su despedida: «Nunca viviré nada igual…»

En las últimas horas, la periodista Antonia Núñez anunció el fin de su etapa en Chilevisión. A través de sus redes sociales, la comunicadora confirmó que decidió renunciar al canal y aprovechó la instancia para dedicar un emotivo mensaje a quienes la acompañaron durante su paso por el departamento de prensa.

A través de una publicación de Instagram, la profesional explicó que no fue una decisión sencilla: «Hasta pronto Chilevisión. Renunciar ha sido una de las decisiones más grandes y difíciles que me ha tocado tomar, la labor del periodista de prensa es maravillosa y creo que nunca viviré nada igual», escribió al comenzar su despedida.

Querida periodista se despide de CHV

La comunicadora también dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros, con quienes compartió durante cerca de dos años, especialmente al equipo de prensa de los fines de semana.

«Gracias infinitas a todos los que formaron parte de estos casi dos años. Aprendí, reí, lloré, me frustré y salí adelante, pero nada habría sido igual sin la mano de todos los que estuvieron presentes cuando los necesité», expresó.

En su reflexión, destacó que su trabajo le permitió conocer distintas realidades.

«Conectar, conocer y contar historias maravillosas día a día, gracias también a quienes confiaron en mí sus experiencias, conocimientos o preocupaciones para darlas a conocer al mundo», señaló.

Además, agregó que: «Viví experiencias retadoras, conocí lugares que jamás esperé y formé lazos que sé que me durarán toda la vida. Gracias de corazón a cada camarógrafo, periodista, editor, compaginador, productor y chofer que me apoyó día a día», añadió.

Finalmente, cerró su publicación dejando en claro que espera reencontrarse con el canal en el futuro.

«Me voy con mucha pena, pero con la certeza de que es un hasta pronto y no un adiós. Gracias totales», concluyó.

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