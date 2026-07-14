Es oficial: complejo diagnóstico alejará de la pantalla y escenarios a figura del humor nacional

Pamela Leiva compartió una importante noticia sobre su estado de salud durante su participación en un reciente capítulo del podcast «Mari con Edu», conducido por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

En la conversación, la humorista reveló que deberá someterse a una cirugía en las cuerdas vocales, lo que la obligará a detener por un tiempo sus compromisos laborales.

El tema surgió cuando María Luisa Godoy explicó que estaba afónica y debió comunicarse con una pizarra. Al verla, Pamela comentó: «te entiendo, he estado en esa situación».

Pamela Leiva confiesa que deberá someterse a una operación

Fue entonces cuando explicó que también ha enfrentado complicaciones en su voz y que llegó el momento de operarse.

La integrante de «El Medio Día» (TVN) contó que la intervención será consecuencia de una lesión en una cuerda vocal que no ha podido superar.

«Me tengo que operar la voz, por una disfonía grande que tuve», señaló.

Además, agregó entre risas que: «Me voy a operar, si Dios quiere, a fin de año y tengo que dejar de hablar un mes. Yo no sé cómo lo voy a hacer si hablo hasta sola».

Asimismo, comentó que todo ocurrió luego de perder completamente la voz durante un episodio que terminó provocándole una lesión.

«Tengo una lesión en la cuerda vocal que ya he hecho hartos tratamientos. Estoy con otorrino, pero ya no va a mejorar. Solo con cirugía», explicó.

Siguiendo por esa línea, explicó el origen del problema: «Tuve un episodio en que perdí la voz y se produjo una hemorragia cordal». Según relató, la lesión no cicatrizó de la manera esperada, por lo que la operación es la única alternativa.

Finalmente, confirmó que ya tiene pensado cuándo se realizará la intervención. «Voy a tomarme diciembre para operarme y estar un mes callada, un mes calladita», concluyó.