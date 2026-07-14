Beéle regresa a Chile con su gira «Borondo: Detone y Abandone»: Cuándo es, dónde y venta de entradas

El fenómeno colombiano de la música urbana, Beéle, confirmó su esperado regreso a Chile con un concierto que promete reunir todos los éxitos que lo han consolidado como una de las figuras más importantes de la escena latina actual.

El cantante llegará al país como parte de su gira internacional «Borondo: Detone y Abandone Tour», recorrido que durante 2026 contempla presentaciones en Europa y Latinoamérica.

El espectáculo se realizará el 7 de octubre, a las 21:00 horas, en el Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes Falabella comenzará el 23 de julio a las 11:00 horas, con un 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard del banco. La promoción estará disponible por 24 horas o hasta agotar stock, con un máximo de cuatro entradas por tarjeta. Posteriormente se dará inicio a la venta general a través de PuntoTicket.

Regresa a Chile uno de los artistas latinos del momento

Con más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify, Beéle se ha convertido en uno de los artistas urbanos más exitosos de la actualidad gracias a una propuesta que fusiona sonidos del Caribe colombiano, afrobeat, dancehall, reggae y música urbana.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar en vivo de éxitos como «Loco», «Inolvidable», «Morena», «Frente al Mar», «Mi Refe», «La Plena», «Sobelove», «Aloha» y «Ella», entre otros.

En los últimos meses, el artista ha fortalecido su presencia internacional con colaboraciones junto a figuras como Shakira, Marc Anthony, Feid, TINI, Farruko, Manuel Turizo, Nicky Jam, Carlos Vives y Jason Derulo.

Con una renovada puesta en escena, un importante despliegue audiovisual y una selección de sus mayores éxitos, Beéle promete ofrecer uno de los espectáculos urbanos más esperados del año en Chile.

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