Abre sus puertas la experiencia inmersiva de terror que quiere convertirse en el nuevo panorama imperdible de Santiago

Los amantes del cine de terror ya tienen un nuevo panorama para agendar. Una innovadora experiencia inmersiva abrió sus puertas en Santiago con una propuesta que combina escenografías inspiradas en grandes clásicos del género, gastronomía temática y una historia que acompaña todo el recorrido.

La experiencia invita a responder una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si los personajes más peligrosos de la ficción fueran encerrados en un mismo lugar? Esa es la premisa que da vida a Celda 13, un espacio diseñado para que los visitantes recorran distintos ambientes mientras se sumergen en un universo lleno de suspenso y referencias a la cultura pop.

Cada sala recrea escenarios inspirados en reconocidos personajes del cine y la televisión. Durante el recorrido aparecen figuras como Annabelle, La Monja, Freddy Krueger, Jason, Chucky, Pennywise de IT. Además de sobrevivientes de The Walking Dead, referencias a Stranger Things e incluso un inesperado encuentro con E.T.

El recorrido culmina en Celda 13, una inquietante ala psiquiátrica donde la historia de la experiencia sitúa a algunos de los personajes más perturbadores de la ficción recluidos en un mismo lugar. Todo el montaje busca que los asistentes sientan que forman parte de una película.

Mucho más que una ambientación de terror

La propuesta no se limita a las escenografías. El equipo creó murales exclusivos para cada ambiente y complementó la experiencia con iluminación. Además de efectos de sonido y objetos de utilería para potenciar la inmersión y convertir cada rincón en un espacio ideal para recorrer y fotografiar.

A esto se suma una carta creada exclusivamente para el concepto, que incluye cuatro platos temáticos y ocho cócteles de autor, todos inspirados en el universo del terror.

«La idea era crear un lugar donde las personas sintieran que estaban entrando a una historia. No queríamos que fuera sólo un bar decorado. Sino un espacio que sorprendiera constantemente y que invitara a volver para descubrir nuevos detalles», explicaron los creadores del proyecto.

¿Dónde está ubicada la experiencia?

Celda 13 se encuentra en el segundo piso sobre The Jail, aunque funciona como un concepto independiente con acceso propio por calle Condell y también conexión interior desde el bar. La propuesta ya está disponible para quienes quieran vivir una salida diferente, especialmente si son fanáticos del cine de terror, la ciencia ficción y las experiencias inmersivas.

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