La Combo Tortuga en Movistar Arena: fecha del concierto, preventa y venta de entradas para celebrar sus 15 años

La Combo Tortuga confirmó uno de los conciertos más importantes de su carrera. La agrupación nacional llegará al Movistar Arena para celebrar sus 15 años de trayectoria, con un espectáculo que promete reunir sus mayores éxitos, una producción de gran nivel y varias sorpresas para sus seguidores.

Luego de años haciendo bailar al público chileno y consolidarse como una de las bandas más populares de la cumbia nacional, el grupo prepara una fiesta que recorrerá los momentos más importantes de su carrera y marcará el inicio de una nueva etapa musical.

Preventa, venta general y coordenadas del concierto

El concierto se realizará el viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena, en Santiago.

La preventa exclusiva para clientes BancoEstado, con un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco, comenzará el miércoles 29 de julio a las 10:00 horas a través de PuntoTicket.

La venta general se iniciará el viernes 31 de julio a las 10:30 horas, o una vez agotado el stock destinado para la preventa.

Un recorrido por sus grandes éxitos

El show incluirá canciones que marcaron la historia de La Combo Tortuga, entre ellas «Soy feo pero rico», «Te vuelvo a ver», «Me sobrabas tú» y «La Tortuga Vacilona», además de otras composiciones que se han convertido en clásicos de la cumbia chilena.

La banda también adelantará parte de su nueva etapa artística con «Morrita», sencillo estrenado este año que incorpora influencias de la música regional mexicana y representa un giro en la propuesta musical del grupo, buscando conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que los ha caracterizado durante estos 15 años.

Para la ocasión, el Movistar Arena contará con una producción de gran formato, con pantallas, iluminación especial, invitados y diversas sorpresas que convertirán el aniversario de La Combo Tortuga en una de las grandes fiestas de la música chilena de este 2026.

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