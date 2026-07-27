Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga protagonizarán el Festival Pulso Naranja en Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

La música chilena será protagonista en Gran Arena Monticello con la llegada de Pulso Naranja, un nuevo festival que recorrerá distintas ciudades del país reuniendo a destacados artistas nacionales en una jornada llena de música y entretención.

El evento busca acercar el talento chileno a diferentes comunidades, promoviendo espacios de encuentro y celebración a través de espectáculos en vivo protagonizados por algunos de los nombres más populares de la escena nacional.

Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas para Pulso Naranja

El Festival Pulso Naranja se realizará el domingo 2 de agosto, desde las 16:00 horas, en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga lideran el cartel

La nueva edición del festival contará con la participación de Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, artistas que encabezarán una gira nacional pensada para llevar la música en vivo a distintas regiones del país.

Antes de su llegada a Gran Arena Monticello, Pulso Naranja ya dejó una positiva impresión en sus primeras escalas. El festival reunió a miles de asistentes en Coquimbo y Antofagasta, donde la combinación de música en vivo, entretención y artistas nacionales fue ampliamente celebrada por el público.

Ahora, la gira aterrizará en San Francisco de Mostazal con el desafío de repetir ese éxito. De la mano de Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, la organización espera volver a llenar el recinto y consolidar a Pulso Naranja como uno de los nuevos festivales itinerantes más importantes del país.

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