¡Se encendieron las alarmas por Emilia Dides! Rompió el silencio y reveló el verdadero motivo de su operación de urgencia

Emilia Dides aclaró el motivo de su ausencia en la semifinal de Miss Universo Chile 2026. A través de sus redes sociales, la modelo confirmó que debió someterse a una operación de urgencia luego de sufrir un fuerte problema de salud.

La preocupación comenzó durante la transmisión del programa del domingo, cuando Julio César Rodríguez informó que la influencer no podría participar del espacio debido a una emergencia médica.

«Le queremos mandar desde acá un saludo gigante, sabemos que está mejor, que está bien. Esperamos que se recupere para que la próxima semana nos acompañe y esté haciendo su espectáculo aquí. Era realmente muy bello; lamentablemente, esta urgencia médica hizo que no nos acompañara», comentó el animador.

Más tarde, su pareja, Sammis Reyes, entregó nuevos antecedentes sobre lo ocurrido. Según relató, todo comenzó de forma inesperada con un intenso dolor abdominal.

«Salimos corriendo a la clínica. Un rato después, el doctor nos dice que se tiene que operar de urgencia», recordó.

Emilia Dides contó qué le pasó tras su operación

Horas después, la propia Emilia Dides reapareció en Instagram para explicar qué ocurrió. La ex Miss Chile reveló que fue diagnosticada con una apendicitis aguda y que, durante la cirugía, los médicos detectaron otros problemas.

«Maldita lisiada. Me operaron ayer de urgencia porque tenía apendicitis aguda y en el transcurso de la operación se dieron cuenta de que tenía una hernia y un ovario con una herida. ¿Alguna otra cosita? Jajaja», escribió con el humor que la caracteriza.

La modelo también confesó que al principio sintió mucho miedo, aunque aseguró que la intervención resultó exitosa.

«Al principio estaba muy asustada, pero salió todo increíble. Mi familia es lo mejor que me ha pasado, estuvieron todo el día acompañándome», expresó.

Además, aprovechó para agradecer al equipo médico que la atendió durante la emergencia.

«Y también agradecer a todo el equipo médico que me ayudó, son los mejores. Gracias por su amor», añadió.

«Cada vez que me despierto de la anestesia, me pongo a llorar como una loca, jajajá, ¿alguien sabe por qué? Ayuda», cerró.

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