Santaferia y chinchineros sorprendieron al Movistar Arena con cover de Los Prisioneros en La Gran Noche de La Corazón 2026

La Gran Noche de la Corazón 2026 sigue dejando momentos inolvidables. Esta vez fue el turno de Santaferia, que sorprendió al público del Movistar Arena con un cover de «Tren al Sur«, icónica canción de Los Prisioneros, pero a su estilo.

Santaferia hizo bailar y cantar a todo el público de La Gran Noche de La Corazón este sábado, con un show que deleitó a los fanáticos. También, contaron en el escenario con una invitada, Cata Ramos, y sorprendieron al anunciar un masivo concierto en el Estadio Santa Laura.

Santaferia y chinchineros sorprendieron al Movistar Arena con cover de Los Prisioneros

Sin duda uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando Santaferia invitó a una dupla de chinchineros, que nos deslumbraron con su arte.

Con sus movimientos enérgicos y su impecable coordinación, sacaron aplausos de todo el Movistar Arena. Pero no solo eso, y es que la dupla se unió a la banda para interpretar una poderosa versión cumbiera de «Tren al Sur» de Los Prisioneros.

El público coreó a todo pulmón y marcó un momento mágico en La Gran Noche de La Corazón.

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