Un giro radical: Sammis Reyes sorprendió al anunciar una nueva etapa en su carrera

Sammis Reyes sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar un importante paso en su carrera a través de redes sociales. El exjugador de fútbol americano confirmó el lanzamiento de su primer libro, proyecto que marcará una nueva etapa en su trayectoria.

A través de su Instagram, el deportista reveló que firmó un acuerdo con la editorial Zig-Zag, que se encargará de distribuir su libro titulado «Elige o elegirán por ti«.

Sammis Reyes sorprendió al anunciar una nueva etapa en su carrera

El libro fue presentado a fines de mayo y llegará oficialmente al público el próximo 25 de junio.

Tras concretar el acuerdo editorial, Sammis Reyes compartió su entusiasmo con sus seguidores: «Hoy sucedió algo que nunca imaginé. Acabo de firmar con una editorial histórica«, escribió en la publicación de Instagram.

«Muchas gracias por confiar en mí y en las 250 páginas que escribí desde lo más profundo de mi corazón. Estas ideas quedarán plasmadas por siempre en mi libro», expresó.

El exdeportista también destacó la importancia que la lectura ha tenido a lo largo de su vida. De hecho, recordó que un libro que recibió cuando tenía 12 años: «Cambió mi forma de pensar para siempre«, comentó.

Según la descripción oficial de la obra, «Elige o elegirán por ti» recoge experiencias personales de Sammis Reyes: «No escribe este libro como coach ni como motivador. Lo escribe como alguien que tuvo que construir su identidad desde cero, en territorio extraño, a una edad en que la mayoría todavía no elige nada».

El lanzamiento oficial del libro se realizará el próximo 25 de junio, en una actividad que promete incluir una experiencia inmersiva para los asistentes. Desde esa fecha, la publicación estará disponible a través de la editorial Zig-Zag.

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