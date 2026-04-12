«Fui muy brusco…»: Sammis Reyes hizo un mea culpa en redes sociales tras polémico video con su mascota

Hace un par de días un video de Sammis Reyes circuló por las redes, tras un cuestionable actuar con su mascota. En aquel registro, el deportista arrastraba de la correa a su perrita, porque no quería caminar.

Además, el deportista subió otras historias desviando las críticas, y regaloneando a su mascota, incluso, hasta con cierto sarcasmo, para demostrar que no existía tal maltrato. Sin embargo, ahora ofreció las disculpas del caso.

Sammis Reyes hizo un mea culpa en redes sociales tras polémico video con su mascota

Luego de aquel desafortunado video que llegó a sacar ronchas a los cibernautas, Sammis Reyes decidió pedir disculpas al respecto. Con una historia en su perfil de Instagram, el deportista comentó:

«Quiero pedir disculpas si es que ofendí a alguien con el video que subí. Estoy aprendiendo al igual que ella. No tenemos todas las respuestas, nos estamos conociendo», comentó de entrada.

«Soy una persona que cometió un error, sin querer, sin entender. Le pido perdón a ella y a las personas que ofendí, porque nunca fue mi intención», agregó Sammis Reyes.

Incluso, aseguró que Emilia Dides, su pareja, también le llamó la atención por el video: «La Emilia sabe que la amo y me retó, porque fui muy brusco«, comentó Sammis.

En esa misma línea, reflexionó al respecto: «Es un perro grande, muy fuerte. Hay veces que no se nota cuando está asustada, porque su cuerpo no lo muestra. Personalmente también me ha pasado, entonces la entiendo mejor que nadie«.

Por último, Sammis Reyes agradeció a la gente que lo ayudó a ver su error: «Gracias a los que se comunicaron conmigo de forma constructiva, a los que vinieron fuera de lugar, les pido que se comuniquen mejor, yo tampoco me las sé todas«, cerró.

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