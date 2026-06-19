La drástica decisión del CNTV contra Paty Maldonado tras polémicas declaraciones

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) formuló cargos contra TV+ a raíz de declaraciones realizadas por Paty Maldonado en el programa «Tal Cual«, las que estuvieron dirigidas a la influencer Trinidad Cerda y a la diputada Emilia Schneider.

Los comentarios generaron numerosas denuncias ante el organismo fiscalizador, que decidió iniciar un procedimiento por una eventual infracción a la normativa vigente.

La medida del CNTV

Uno de los episodios cuestionados ocurrió el 29 de enero, cuando Paty Maldonado se refirió a Trinidad Cerda durante el programa: «Aunque usted se corte, se meta… lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final», señaló en esa oportunidad.

Posteriormente, en abril, la panelista también realizó comentarios sobre la diputada Emilia Schneider: «Un pelotudo, que es diputado… Es un diputado, no diputada, que quede claro«, expresó.

Las declaraciones provocaron una alta cantidad de reclamos ante el CNTV. El caso relacionado con Trinidad Cerda acumuló 1.592 denuncias, mientras que los dichos sobre Emilia Schneider recibieron 131.

De acuerdo con lo informado por el Movilh, el CNTV consideró que las expresiones denunciadas podrían constituir actos de discriminación al desconocer la identidad y expresión de género de las personas aludidas.

En su resolución, el organismo sostuvo que atribuir la identidad de una persona únicamente al sexo asignado al nacer y utilizar expresiones de carácter burlesco puede configurar un discurso discriminatorio.

Además, indicó que este tipo de declaraciones excedería el ámbito de la libertad de expresión. El motivo, desconocer la identidad de género de quienes fueron mencionadas.

Por este motivo, el CNTV formuló cargos contra TV+. Esto, por una presunta infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, contemplado en el artículo 1° de la Ley N° 18.838.

Leer también: Un giro radical: Sammis Reyes sorprendió al anunciar una nueva etapa en su carrera

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google