«Todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida»: Kika Silva rompe el silencio y habla sobre su relación con Cristián Arriagada

Luego de que la relación de Kika Silva y Cristián Arriagada se hiciera pública, los comentarios no tardaron el llegar. Tras esta noticia, salió a la luz la situación judicial entre la madre de Javiera Suárez y el doctor.

Posteriormente, ante la noticia de la nueva relación de Cristián Arriagada, se le preguntó a su ex Daniela Nicolás, quien se negó hablar de él. «Él es un hombre tan malo y tan narcisista, que no merece perder mi tiempo hablando de él», declaró la ex Miss Chile.

Entre los señalamientos, estan las supuestas infidelidades que habría tenido Cristián Arriagada, además de otros cuestionamientos sobre su pasado, según señaló CHV.

Las declaraciones de Kika Silva

Ante las múltiples acusaciones la modelo rompió el silencio y a través de sus redes sociales declaró: «En los últimos días se han difundido interpretaciones y afirmaciones inexactas que, con el paso del tiempo, han terminado instalándose como verdades para muchas personas».

Asimismo, negó las acusaciones: «Es importante recordar que la repetición de una versión no la convierte en un hecho». continuó diciendo que «todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal«.

«Desde mi lugar, solo pido espacio para vivir este proceso personal con tranquilidad. Siempre he intentado ser transparente con ustedes, y por eso sentí que era importante escribir estas palabras», continuó.

Además, la actriz pidió comprensión «Ojalá nunca perdamos la capacidad de mirar a los demás con empatía y respeto. Muchas veces conocemos apenas una pequeña parte de las historias que juzgamos», concluyó.

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