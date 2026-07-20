Stefan Kramer sacó carcajadas con imitación de Lionel Messi tras perder la final del mundial: una frase hizo estallar las redes

La final del Mundial 2026 dejó a España como nuevo campeón del mundo. La selección europea derrotó por 1-0 a Argentina en el tiempo extra y levantó el trofeo en el MetLife Stadium de Estados Unidos.
Una vez terminado el encuentro, Stefan Kramer aprovechó el momento para compartir una nueva imitación en sus redes sociales. Esta vez, el humorista se puso en la piel de Lionel Messi, quien terminó visiblemente emocionado tras la derrota de la Albiceleste en lo que podría ser su última Copa del Mundo.
En el registro, Kramer aparece interpretando al capitán argentino mientras llora y entrega un supuesto análisis del partido, replicando tanto sus gestos como su forma de hablar.
La divertida imitación de Stefan Kramer como Lionel Messi
Durante el video, el comediante comenzó diciendo: «Lo que pudimos hacer… debió ser para Argentina, pero hicimos todo lo posible y creo que anduvimos bien».
Sin embargo, rápidamente cambió el tono con una inesperada broma que desató las risas de sus seguidores. «Estamos conformes con lo que hicimos, nos ganaron bien… pero estoy aquí llevándola… viendo cómo llegar a fin de mes», comentó.
La publicación no tardó en viralizarse y recibió cientos de reacciones. Entre los comentarios destacaron mensajes como: «Primero, ¡¡qué buena imitación!! Segundo, Argentina», «Viendo cómo llegar a fin de mes jajajajaja», «Le sale igual», «jajajaa me haces tanto reír», «Genial… Kramer te pasaste» y «Debe haber una versión del ganador también, ¿no?».
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