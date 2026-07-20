Suspenden las clases para este martes en dos comunas del país y el Colegio de Profesores hizo una importante petición al Gobierno

El Colegio de Profesoras y Profesores pidió al Gobierno extender la suspensión de clases para este martes 21 de julio en las zonas afectadas por el sistema frontal. La solicitud surge debido a que varios establecimientos educacionales todavía presentan daños y, además, se espera la llegada de un nuevo evento meteorológico a la zona centro-norte del país.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, sostuvo que mantener las actividades académicas en estas condiciones pone en riesgo a estudiantes, docentes y asistentes de la educación. A su juicio, la seguridad debe prevalecer sobre el cumplimiento del calendario escolar.

«Hay colegios sin suministro eléctrico, con patios totalmente inundados y problemas de infraestructura, y sin embargo aparecen funcionando con normalidad. Eso simplemente no sirve», afirmó.

El dirigente explicó que varios recintos aún registran filtraciones, árboles caídos y otras situaciones que podrían representar un peligro para las comunidades educativas. Por lo mismo, calificó como «innecesario» exponer a alumnos y trabajadores mientras persistan estos problemas.

Además, hizo un llamado al Ministerio de Educación para que considere los informes y evaluaciones realizadas por quienes conocen la realidad de cada establecimiento.

Quillota ya confirmó suspensión de clases

Mientras el Colegio de Profesores insiste en ampliar la medida, algunos municipios ya comenzaron a adoptar decisiones preventivas.

En Quillota, el alcalde Luis Mella confirmó que este martes no habrá clases en todos los establecimientos municipales pertenecientes a la RedQ. La determinación fue adoptada luego de una reunión del COGRID comunal, donde se evaluó el pronóstico que anticipa entre 50 y 80 milímetros de lluvia, fuertes vientos y la necesidad de continuar con las labores para recuperar los servicios básicos.

Respecto de los colegios particulares y particulares subvencionados de la comuna, la autoridad comunal señaló que será la Seremi de Educación la encargada de definir si también deberán suspender sus actividades durante la jornada.

Por otro lado, La Calera también confirmó la suspensión de clases para colegios y jardines municipales durante este martes y miércoles.

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