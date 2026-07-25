Volverías con tu ex? 2 continúa dando de qué hablar, tanto por lo que ocurre en pantalla como por las filtraciones que han surgido desde las grabaciones del reality en Perú.

Esta vez, el nombre que quedó en el centro de la conversación fue el de Nico Solabarrieta, luego de que distintos portales aseguraran que su paso por el programa ya habría llegado a su fin.

Filtran que reconocido participante de ¿Volverías con tu ex? 2 habría salido de la competencia

La información fue publicada por Infama en Instagram, donde afirmaron que el exfutbolista habría sido eliminado del reality. Pese a ello, no entregaron antecedentes sobre la dinámica o el momento en que se habría concretado su salida.

Posteriormente, Tiempo X informó que Solabarrieta ya estaría fuera del encierro, aunque desde Mega todavía no existe una versión oficial que confirme o descarte esta información. Esto, ya por el desfase entre las grabaciones y la emisión.

No es la primera vez que una filtración genera revuelo. Hace algunos días ocurrió algo similar con Flavia Laos, luego de que se asegurara que había dejado el programa. Sin embargo, la influencer desmintió esa versión y aclaró que solo ha salido del encierro de forma temporal para cumplir algunos compromisos laborales.

Como el reality se emite con varias semanas de desfase respecto a las grabaciones, este tipo de antecedentes suelen corresponder a situaciones que aún no aparecen en televisión.

Hasta ahora, Nico Solabarrieta ha sido uno de los protagonistas de la temporada debido a los constantes enfrentamientos con Guarén, su expareja.

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