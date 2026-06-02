Joe Vasconcellos se presentará en un show gratuito este fin de semana en la comuna de Providencia: fecha y lugar

El cantante nacional Joe Vasconcellos confirmó un show gratuito en Santiago para este fin de semana, en el marco de la celebración por el aniversario número 129 de la comuna de Providencia.

La actividad se realizará el próximo sábado 6 de junio en la intersección de Avenida Andrés Bello con Pedro de Valdivia, desde las 17:00 horas. Además del reconocido músico, la jornada contará con la participación de Prófugos, banda tributo a Soda Stereo.

Este espectáculo se suma a las celebraciones por los 50 años de trayectoria artística de Joe Vasconcellos, quien se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música chilena. Una muestra de ello fue su reciente presentación en Gran Arena Monticello, donde realizó un recorrido de cerca de dos horas por sus mayores éxitos.

La trayectoria musical de Joe Vasconcellos

El artista inició su carrera musical en Italia durante 1977. Más tarde regresó a Chile y, desde la década de los 90, comenzó a construir una exitosa trayectoria marcada por una propuesta musical única, que fusiona ritmos latinoamericanos con elementos del rock, el folclore y sonidos de distintas culturas.

Entre sus principales influencias destacan países como Brasil, Ecuador, Italia y Japón, cuyas experiencias y tradiciones musicales han quedado reflejadas en su trabajo artístico. A lo largo de su carrera ha cosechado éxitos como «Mágico», «Las Seis», «Sólo por esta Noche», «Quieto» y «Blusa Transparente».

Varias de estas canciones forman parte de «Toque» (1995), álbum considerado por distintas publicaciones especializadas como una obra fundamental dentro de la historia del rock chileno.

Además, con el renovado interés por los discos de vinilo, trabajos emblemáticos como «Toque», «Vivo» y «Verde Cerca» han sido reeditados, reafirmando su vigencia y su lugar entre los álbumes imprescindibles de la música nacional.

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