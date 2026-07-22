Gobierno toma medida clave por emergencia en Valparaíso: decretan Zona Afectada por Catástrofe

El Gobierno anunció este martes la declaración de la Región de Valparaíso como Zona Afectada por Catástrofe, luego de los daños que dejó el sistema frontal registrado en los últimos días.

Con esta decisión, las autoridades buscan acelerar la respuesta del Estado ante la emergencia y facilitar la recuperación de las comunas que resultaron más afectadas por las lluvias y el temporal.

La medida pone en marcha un régimen administrativo especial que permite disponer de recursos con mayor rapidez, ejecutar obras de rehabilitación y fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones públicas. Entre las principales prioridades están recuperar la conectividad, reparar la infraestructura dañada y restablecer los servicios básicos.

¿Qué implica esta declaración?

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, explicó que la declaración entrega atribuciones especiales al delegado presidencial regional para enfrentar la emergencia.

«Todos los servicios públicos y las empresas públicas quedan a disposición para apoyar las acciones que se requieran en el territorio», señaló la autoridad.

Además, indicó que el Gobierno trabajará de manera coordinada junto a Senapred, los ministerios, los servicios públicos, el Gobierno Regional y los municipios, con el fin de responder de forma más rápida a las necesidades de las zonas afectadas.

«Nuestro objetivo es acelerar la recuperación de las comunas afectadas, restablecer la infraestructura y los servicios esenciales, y llegar con soluciones oportunas a las familias que hoy lo necesitan», afirmó Pérez.

Mientras tanto, los equipos desplegados en terreno continuarán evaluando los daños, prestando apoyo a las personas damnificadas y ejecutando trabajos para recuperar la conectividad en los sectores afectados.

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