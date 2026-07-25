El emotivo testimonio de recordado actor: «Aún siento parálisis en las piernas… Las manos todavía son bastante inútiles. Soy bastante dependiente»

Willy Semler reapareció públicamente para hablar del complejo estado de salud que enfrenta desde hace algunos meses. En una entrevista con Primer Plano, el actor relató cómo una enfermedad autoinmune avanzó rápidamente hasta impedirle caminar y aprovechó de aclarar una serie de rumores que surgieron en torno a su situación.

Hace unas semanas se conoció que el intérprete fue diagnosticado con Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica (CIDP), patología por la que permanece en tratamiento y rehabilitación.

El testimonio de Willy Semler

Durante la conversación, Willy Semler recordó que las primeras señales aparecieron en marzo, cuando comenzó a perder estabilidad al caminar: «Los primeros síntomas fueron en marzo, subía una escalera y perdía la estabilidad. Me caí varias veces», contó.

«Fue una progresión muy rápida y desconcertante porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas», explicó.

El actor confesó que hoy todavía no logra ponerse de pie sin ayuda y que continúa recuperando la movilidad: «En palabras simples, pasé por un cuadro, entre comillas, tetrapléjico. Casi no podía mover nada más que la cabeza y las manos muy torpemente», relató.

«Aún siento una especie de parálisis en las piernas… Las manos todavía son bastante inútiles. Soy bastante dependiente en todo sentido«, señaló.

Desmintió los rumores

Willy Semler también quiso responder a quienes afirmaron que sus colegas del mundo de la actuación lo habían dejado solo durante este difícil momento: «Eso fue una huevada. No me vengan con esa morbosidad. ¿Quién inventó eso?», lanzó.

«A los pocos amigos que les comuniqué les dije: por favor, reserva absoluta. No quiero que esto se transforme en esa misma morbosidad», afirmó.

El actor destacó que ha contado con el apoyo permanente de su entorno más cercano: «Tengo tres hermanas maravillosas, tres hijos maravillosos, la Mandi para qué decir y un equipo médico increíble. Estoy en las mejores manos», comentó.

Finalmente, aseguró que hoy vive enfocado únicamente en avanzar paso a paso en su recuperación: «No me proyecto a futuro. Pienso en el aquí y el ahora. En este momento, mi objetivo es volver a ponerme de pie«, concluyó.

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