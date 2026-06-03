La supuesta participación de Sebastián Ramírez en Fiebre de Baile sigue generando reacciones. Esta vez fue Vale Saini quien se refirió al posible ingreso de su expareja al espacio de TV.

En conversación con FMDOS, la comediante aseguró que no tuvo inconvenientes ya que se contactaron con ella. «Primero me siento bien, porque la producción se comunicó conmigo y me preguntó si a mí me molestaba», comentó.

Sin embargo, la humorista aprovechó la instancia para expresar su molestia por las críticas que recibe cada vez que aborda públicamente temas relacionados con Ramírez.

«Dicen ‘hablas todo el día de él’ o hasta él mismo, ‘ya basta déjame tranquilo'», señaló.

El duro descargo de Vale Saini

Más adelante, Saini aseguró que actualmente enfrenta sola gran parte de los gastos asociados a la crianza de su hija adolescente y cuestionó el monto de la pensión que recibe.

«Estoy ni ahí con él, me da exactamente lo mismo, pero sí encuentro que es justo. La verdad, me cuesta trabajar, hago muchas cosas para poder vivir con la Mati (hija), que es adolescente, que hay muchas cosas que pagar», afirmó.

En esa misma línea, agregó: «Entonces creo que es justo, como él dice que no tiene nunca trabajo ni plata, paga una pensión mínima, que todos sabemos que con eso no se hace absolutamente nada».

La comediante fue aún más directa al referirse a la situación económica de su expareja y al aporte que, a su juicio, debería entregar.

«Que deje un rato de ser un cara de raja y víctima y que le pague a su hija lo que pueda pagarle y que sea más. De verdad que yo tengo como cuatro trabajos para poder mantener y hacer mis cosas», declaró.

Además, sostuvo que no tiene problemas con que Ramírez participe en programas de televisión o realities. Siempre que eso se traduzca en un mayor apoyo para su hija.

«Así que creo que es lo justo. Que se deje de hacer la víctima este hueón cara de raja y que le pague más a la Mati. Yo no tengo problema con que él haga todo, lo que sea, mejor para mí y para ella, la verdad», manifestó.

Finalmente, Vale Saini planteó que los nuevos proyectos televisivos de Sebastián Ramírez podrían representar una oportunidad para mejorar el aporte económico destinado a la menor.

«Si el Seba llegara a entrar a reality y cosas así… un porcentaje de eso para la Mati, por último que le pague la mitad del colegio, por último», concluyó.

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