Conmoción por trágica muerte de figura de las redes sociales tras someterse a procedimiento estético: investigan recinto ilegal

La muerte de la influencer colombiana Adriana Manotas ha causado conmoción en redes sociales y abrió una investigación en Bogotá. La mujer, de 52 años, falleció luego de realizarse un procedimiento estético en un establecimiento que, de acuerdo con las autoridades, funcionaba sin los permisos sanitarios exigidos.

Los antecedentes indican que Manotas acudió a un inmueble ubicado en el barrio Alquería. En la localidad de Puente Aranda, para someterse a una intervención estética. Sin embargo, su estado de salud se complicó poco después y debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió.

Tras conocerse el caso, la Fiscalía y las autoridades sanitarias iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades realizaron un operativo en el recinto para reunir pruebas sobre su funcionamiento

La investigación preliminar sostiene que el establecimiento no estaba autorizado para operar como centro de salud y que, incluso, ya había recibido sanciones en el pasado por parte de las autoridades competentes.

Alcalde de Bogotá llamó a denunciar centros clandestinos

La muerte de Adriana Manotas volvió a poner sobre la mesa los riesgos de someterse a procedimientos estéticos en lugares que no cuentan con autorización sanitaria.

En medio de la investigación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, utilizó su cuenta de X para pedir la colaboración de la ciudadanía y denunciar este tipo de establecimientos.

«Si conoce algún establecimiento estético ilegal o clandestino, denúncielo. Estos lugares no pueden seguir funcionando ni cobrando vidas. Hemos reforzado los controles, pero necesitamos ayuda, denúncienlo», advirtió.

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