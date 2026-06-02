Tras varios meses alejada de la TV luego de protagonizar grave accidente: revelan nueva información sobre el futuro de Fran Maira

Luego de varios meses alejada de la televisión y con pocas apariciones públicas, Fran Maira podría estar cerca de concretar su regreso a la pantalla.

Según informó el portal de espectáculos Infama, la cantante urbana sería una de las próximas participantes en sumarse a Fiebre de Baile 2, programa al que había sido convocada antes del accidente de transito que provocó a inicios de año.

“Exclusivo, prepara sus pasos de baile. Fran Maira debutará pronto en Fiebre de Baile 2”, señalaron desde el citado medio.

La posibilidad de verla en el espacio de baile había quedado en suspenso luego del complejo episodio ocurrido el pasado 24 de febrero en la comuna de Lo Barnechea. En esa oportunidad, la influencer impactó a un motorista, quien resultó con lesiones de gravedad.

Tras el accidente, Fran Maira optó por mantenerse lejos de los medios de comunicación. Además, disminuyó notablemente su actividad en redes sociales, donde compartió poco contenido.

Fran Maira y el difícil momento que enfrenta

Incluso, la semana pasada se refirió públicamente al difícil momento que ha enfrentado desde entonces.

“Estuve meses desaparecida, sin hablar con ningún medio. Sólo subí una historia en que hablaba de eso y algunas fotos de antes del accidente”, comentó.

La artista también reveló que actualmente recibe apoyo profesional y sigue un tratamiento médico. “Estoy pensando todo el tiempo en Mayerson, en cómo evoluciona, en que esté mejor cada día”, expresó.

En la misma instancia, Fran Maira manifestó el impacto emocional que le ha provocado la situación y envió un mensaje al afectado.

“Espero que algún día me perdone, lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño…”, señaló.

Cabe recordar que, además de Fiebre de Baile 2, el nombre de la influencer también sonó como posible participante del reality Volverías con tu ex 2. Sin embargo, esa opción finalmente no prosperó.

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