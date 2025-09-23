Esta fue la reacción de Julio César Rodríguez luego del comentado video de Laura Prieto: «Eso no cambiará»

Laura Prieto ha estado en la palestra luego de una polémica transmisión en vivo a través de su tiktok.

En el registro, la uruguaya habla sobre Julio César Rodríguez, quien fue su pareja por cinco años.

Durante el video, no menciona directamente al periodista, sin embargo, el portal Infama aseguró que los dardos apuntan hacia él.

«Me dijeron que este sujeto se agarraba a mujeres diciendo que yo estaba loca y que, si me dejaba, me iba a matar. Pregunten cómo terminó esa relación», reveló a través de su plataforma.

Luego, agregó que: «Si estoy hablando, esto ahora es por culpa de los fármacos. Me molesta confiar en la gente y que me vean la cara».

La explicación del mánager de Laura Prieto

Luego de los dichos, Rodrigo Álvarez, su manejador, explicó los motivos de su reacción.

«Laura sufre de depresión y ayer estaba con estabilizador más pastillas por influenza. Obviamente, hizo cortocircuito», reconoció.

«Al momento del live estaba medicada, y claramente fue un error hacerlo», continuó.

Además, explicó que no estaría pasando por un buen momento luego de una ruptura amorosa y problemas en su hogar.

La respuesta de Julio César Rodríguez a polémico live de Laura Prieto

Luego de la controversial situación, Julio César Rodríguez rompió el silencio y se refirió al video.

La acción la hizo enviándole un preciso mensaje a Antonella Ríos.

«A Laura yo la quiero mucho. Y nunca he hablado de ella, solo cosas buenas y eso no cambiará», comenzó diciendo.

«Vi el live y ella no está bien», concluyó.

