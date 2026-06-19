«No sé qué hacer…»: La compleja situación de Naya Fácil que involucra a figura del espectáculo y sorprendió a las redes

Naya Fácil hizo noticia con una insólita polémica. Esta vez, compartió en sus redes sociales su testimonio tras una extraña situación que la afecta desde hace meses.

Según reveló la creadora de contenido, la mamá de una reconocida chica reality le ha estado mandando mensajes pidiéndole dinero, desde febrero.

La compleja situación de Naya Fácil

Según contó, se trataría de la madre de Angie Jibaja, modelo peruana que ha brillado en la televisión chilena.

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil reveló: «Hay una chica que se llama Angie Jibaja, yo no la conozco, pero busqué y había estado en la tele. Su mamá me tiene lleno el WhatsApp de que necesita plata. Yo de verdad no sé, su mamá me dice que necesita plata de que su hija no la ayuda».

En esa misma línea, la creadora de contenido aseguró que la mujer necesitaría dinero para un viaje.

También, reveló que desde febrero le exige, y aunque ella se ha negado varias veces, sigue insistiendo: «No sé qué hacer, porque no bloqueo estos números. Con decirle que no una vez basta, pero la señora me pasa hablando de Jehová. Cada uno verá sus creencias, pero me dice que Jehová me proteja, puras cosas así. Yo no entiendo de dónde sacarán mi número«.

Por último, Naya Fácil reveló que se contactó por Instagram con Angie Jibaja, para saber si realmente se trataba de su madre:

«Le acabo de escribir a Angie para ver si es real o no, porque puede ser que alguien se esté haciendo pasar por su mamá. De ser así, voy a publicar su número porque no está bien que se hagan pasar por alguien. Sea real o no, igual le dije que su mamá está haciendo esto, está pidiendo plata para un vuelo», cerró la influencer.

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