Reapareció con osadas fotos: Naya Fácil dejó la grande tras mostrar sus nuevos implantes en redes

Hace algún tiempo atrás Naya Fácil volvió a ser noticia tras un sorprendente anuncio en redes sociales: se sacó sus implantes mamarios. La creadora de contenido explicó que se haría una reducción, para comenzar una nueva etapa.

«Hoy cierro una etapa y comienzo otra, con más amor propio, seguridad y confianza en mí. El cambio de implantes no fue solo una decisión estética, también fue una decisión emocional y de reencontrarme conmigo», escribió en aquel momento.

Según ella, ya no quería dar esa imagen extremadamente voluptuosa: «Cuando me los sacaron, sentí un alivio tremendo. Ahora camino y me siento súper ligera«, relató.

Naya Fácil dejó la grande tras mostrar sus nuevos implantes en redes

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, reapareció, tras una corta ausencia, para mostrar los resultados de su nueva intervención.

Se trata de los nuevos implantes mamarios, los que, a comparación de los que tenía anteriormente, son de un tamaño visiblemente menor.

Acompañando las fotos, Naya Fácil compartió una profunda reflexión personal: «Estas fotos no hablan solo de unos nuevos implantes, hablan de una mujer que eligió sentirse cómoda, segura y feliz con su nueva piel».

Rápidamente, la nueva apariencia de Naya Fácil pasó a ser tema de conversación, y los comentarios se dividieron entre críticas, y comentarios positivos ante la influencer.

Por otro lado, sus seguidores celebraron su nueva apariencia, además de valorar la decisión de Naya Fácil, de comenzar una nueva etapa en su desarrollo personal.

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