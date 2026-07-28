Prenderse fuego: el podcast que reconstruye la vida de Pedro Lemebel con archivos nunca antes publicados

Este martes 29 de julio se estrenará Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel, una serie biográfica de seis episodios creada por Podium Podcast Chile en coproducción con GAM, que propone un recorrido por la vida y obra del destacado escritor chileno utilizando su propia voz como hilo conductor.

La producción rescata registros inéditos provenientes del archivo personal de Constanza Farías, amiga y sonidista de Lemebel, además de una extensa investigación periodística y más de 50 entrevistas originales con personas que compartieron distintas etapas de su vida.

El podcast revisa las múltiples facetas del autor, desde su trabajo como profesor de artes y performer de Las Yeguas del Apocalipsis hasta su paso por Radio Tierra, su militancia en las disidencias sexuales y su consolidación como uno de los escritores más influyentes de Latinoamérica.

Nuevo podcast rescata la historia de Pedro Lemebel a través de registros inéditos

Pedro Bahamondes, autor e investigador de la serie, explicó que el objetivo fue mostrar una mirada distinta del artista.

«Siempre quisimos alejarnos del monumento. La investigación estuvo orientada a recuperar a Pedro Lemebel desde su dimensión más humana. Partimos del instante en que comenzaba a perder aquello que había definido toda su obra: la voz», señaló.

El periodista agregó que la serie busca entender cómo se construyó el discurso que convirtió a Lemebel en una figura clave de la cultura chilena. «Quizás por eso su voz sigue viva: porque las preguntas que hizo siguen siendo las nuestras», afirmó.

Por su parte, la directora ejecutiva de GAM, Alejandra Martí, destacó que este proyecto se alinea con el trabajo del centro cultural para impulsar espacios de reflexión.

«Pedro Lemebel es una de las figuras más importantes a nivel latinoamericano, quien reivindicó el rol del espacio público a través de su propia voz y creatividad», comentó.

El primer episodio estará disponible desde el 29 de julio, mientras que los siguientes capítulos se estrenarán cada miércoles en Spotify, YouTube y las principales plataformas de audio. Además, el tráiler de la serie ya se encuentra disponible para el público.

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