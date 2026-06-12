¡HOY, Conéctate en vivo a la final del concurso «Corazón Callejero»!: 5 finalistas irán por un premio millonario y un cupo en La Gran Noche de La Corazón

Hoy es la gran final del concurso «Corazón Callejero«, donde los participantes lucharán por un cupo en La Gran Noche de La Corazón, además de un millonario premio, y tú puedes elegir al ganador.

La transmisión comenzará a las 16:00 en «La Corazón Toca Doble«, y en esta ocasión, contará con Giancarlo Santangelo «Chanchiguagui», José Andrés Vivas y Dj Toti.

Es importante recordar que “Corazón Callejero” no está enfocado en artistas con grandes producciones musicales, equipos profesionales o carreras ya desarrolladas dentro de la industria. Al contrario, desde la número uno buscamos premiar aquel talento que brilla desde el metro, las micros, las plazas o las calles.

Hoy es la gran final de «Corazón Callejero»

Los grandes finalistas de hoy serán, Rocío Cepeda de Maipú, Pablo Castro de Maipú, ALMALEON, desde Valparaíso, Karina Alkalina de Quilicura, y Mariana Toledo de Punta Arenas.

Cabe recordar que el ganador tendrá la oportunidad de presentarse en el Movistar Arena durante La Gran Noche de la Corazón 2026. Además, recibirá un premio de $1.000.000 auspiciado por Abastible.

La gran final se realizará en vivo hoy, 12 de junio a las 16:00 horas, desde Prisa Media, ubicado en Eliodoro Yáñez, durante el programa “La Corazón Toca Doble”.

Será el público quien elija al ganador, mediante votación popular a través de llamados telefónicos y WhatsApp.

Además, será transmitida en vivo también por el canal de Youtube de Radio Corazón, permitiendo que auditores de todo Chile puedan seguir la competencia y ver el desenlace de «Corazón Callejero«.

Leer también: «Hay hartas canciones que ya tenemos listas, con colaboraciones que nosotros soñábamos…»: Amigo de Artistas sorprendió con inesperada revelación

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google