Génesis confirmó lo que muchos sospechaban sobre su relación con El «Chino» Orellana tras mediático rescate en Cajón del Maipo

Manuel «El Chino» Orellana, quien alcanzó notoriedad tras el mediático rescate realizado en el Cajón del Maipo junto a dos educadoras de párvulos, vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, sin embargo, por un tema de su vida sentimental.

Quien reveló la noticia fue Génesis Aránguiz. A través de su cuenta de TikTok, la joven compartió varios registros que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores y dieron pie a especulaciones sobre su relación con Orellana.

Tras inesperada fama: pareja del «Chino» anuncia fin de su relación

La confirmación llegó en la descripción de uno de los videos. Allí escribió: «#paratodoelmundo #solterayfeliz», mensaje que muchos interpretaron como el anuncio definitivo del término de su romance con el conocido personaje, quien se hizo famoso tras el operativo de rescate.

Como era de esperarse, la publicación recibió cientos de reacciones. Varios usuarios le enviaron mensajes de apoyo y la animaron para seguir adelante.

«Amiga, estás en tu prime. Métete a un reality show». «Todo Chile te ama» y «Regia amiga, no vuelvas con ese hue…», fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la plataforma.

El quiebre ocurre pocos días después de que el propio Orellana reapareciera en redes sociales para hablar de su situación personal. En esa oportunidad aseguró que tenía mujer, aunque reconoció que estaba «más castigado que el loco Pepe» y que se encontraba durmiendo en el sofá de la casa de su hermana.

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