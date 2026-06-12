Rodrigo Sepúlveda lo informó en vivo: Muere histórica figura de Mega a sus 74 años

Rodrigo Sepúlveda cerró la edición de este jueves de Meganoticias Alerta con una triste noticia. El periodista confirmó el fallecimiento de una de las figuras más importantes de Mega durante su historia.

Hablamos de Fernando Manns, director, productor audiovisual y exgerente de producción de Mega. Fernando Manns murió a los 74 años y desarrolló una trayectoria de más de tres décadas en la televisión chilena, donde dejó una importante huella profesional.

Muere histórica figura de Mega a sus 74 años

Antes de terminar el noticiero, Rodrigo Sepúlveda le entregó un pequeño homenaje a su colega: «Nos vamos, nos reencontramos mañana. Un beso grande y todas las condolencias a la familia de Fernando Manns, compañero nuestro que hoy fue despedido y ya está en el cielo descansando».

«Fernando, gracias por todo lo que hiciste por Mega. Se te quiere, se te respeta y se te recuerda mucho. Un abrazo para toda tu familia», cerró el conductor.

Además de su trabajo en Mega, participó como productor de “Alturas de Machu Picchu”, una de las obras más emblemáticas de Los Jaivas.

Fuera de la televisión, Manns también dedicó gran parte de su tiempo al trabajo con niños que enfrentaban el cáncer. Incluso, asumió la presidencia de la Fundación Niño y Cáncer, motivado por su experiencia personal como padre de un hijo que enfrentó la enfermedad.

Captura de Instagram: @ninoycancer

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