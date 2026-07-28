Exdiputada que sacó suspiros mostrándose en bikini anuncia nueva intervención física: «Primera y única vez»

Durante los últimos meses, la exparlamentaria ha mantenido una activa presencia en la plataforma, donde suele publicar reflexiones sobre distintos temas de actualidad e incluso comentar situaciones que se vuelven virales.

En semanas recientes, por ejemplo, opinó sobre la realidad que enfrenta Cuba. También reaccionó con humor a la comentada historia del «Chino» y las educadoras de párvulo.

«Ahora que han pasado los días, y sabemos que están todos sanos y salvos, podemos enojarnos, reírnos y analizar la situación. Y es verdad, llegué a vivir hace casi 30 años a la Provincia Cordillera, pero a mí jamás me han invitado a pasar el Temporal a un Refugio jaja», escribió en tono de broma.

Mónica Arce anunció que quiere hacerse su primer tatuaje

Ahora, la exdiputada sorprendió al revelar que está decidida a llevar a cabo un cambio que nunca había hecho: tatuarse por primera vez.

A través de una historia en Instagram, pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a la persona indicada. «Dato de un tatuador bueno y ojalá de Valpo. Decidí tatuarme por primera y única vez», escribió.

Además, explicó que espera dar con un profesional que tenga paciencia debido a su sensibilidad al dolor.

«Que tenga paciencia, porque soy muy sensible al tacto y tengo baja resistencia al dolor físico», agregó.

El cambio físico que marcó un antes y un después

La noticia llega meses después de que Mónica Arce generara numerosas reacciones al mostrar el resultado de su cambio físico. En mayo publicó una fotografía en traje de baño y confesó que llevaba más de dos décadas sin atreverse a usar uno.

«Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente. Y es que dudaba, me hacían dudar tanto de mi apariencia que odié inmensamente. Por muchos años lo que veía frente al espejo», expresó en aquella oportunidad.

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