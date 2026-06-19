La emotiva reflexión de José Antonio Neme tras declaración de su padre: «Tengo hartos vacíos ahí (…) forman parte de una adolescencia difícil»

Hace algunos días, Antonio Neme Fajuri, reapareció en los medios con una declaración sobre su hijo que llamó la atención de muchos. Todo esto, tras un rumor que desmintió tajantemente.
«Que no me vengan a decir que yo, hueón, porque cuando me confesó que era gay, a los 17 años, yo lo eché de la casa… es falso. ¡Es falso!«, aseguró en Círculo Central.
«En las peores crisis de él, ahí estuvo el papá«, cerró el periodista.
La reflexión de José Antonio Neme tras declaración de su padre
Desde Zona de Estrellas, contactaron a José Antonio Neme, para conocer su versión al respecto. Él, respondió con un emotivo audio: «Efectivamente describe una situación que fue real. Yo soy bastante reacio a hablar de mi vida íntima, sobre todo de mi infancia y mi adolescencia. Son temas que prefiero reservar de manera más íntima».
«Yo creo que da cuenta de una realidad. Efectivamente, yo tengo hartos vacíos ahí, que obviamente tuvieron un costo alto para mí en algún momento de mi vida, no solamente por la ausencia de mi papá, sino también por otras variables que no voy a comentar, pero que forman parte de una adolescencia difícil«, explicó José Antonio Neme.
Eso sí, explicó que ya de adulto, pudo sanar: «Luego yo, con mi mochila al hombro, fui capaz de transformar eso en enseñanza y en madurez. No sé si uno termina de resolver las cosas en la vida en general. Yo creo que uno llega al final de su etapa de vida todavía con cosas que nunca va a terminar de entender«, comentó Neme.
«Yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. No tengo cuentas pendientes con él ni con nadie. Le agradezco que me haya reconocido en esta etapa de mi vida, que tenga admiración por mí; obviamente se lo agradezco. Y si siente orgullo, me hace sentir distinguido por él«, cerró el comunicador.
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