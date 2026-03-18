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¿A qué hora lloverá el viernes? Alejandro Sepúlveda detalla el horario de las precipitaciones en Santiago

El periodista especializado en tiempo despejó las dudas y reveló el horario estimado de la lluvia que llegará a la Región Metropolitana el día viernes.

18 Mar, 2026. 17:20 hrs

 

 

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