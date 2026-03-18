¿A qué hora lloverá el viernes? Alejandro Sepúlveda detalla el horario de las precipitaciones en Santiago El periodista especializado en tiempo despejó las dudas y reveló el horario estimado de la lluvia que llegará a la Región Metropolitana el día viernes. 18 Mar, 2026. 17:20 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿Regresa la lluvia a Santiago? Iván Torres revela en su pronóstico si existen probabilidades de lluvia este fin de semana Auditor contó en El Chacotero Sentimental lo que pasó con su suegra: «Me quedé solito y me re chupetió» ¿Lluvia en Santiago?: Iván Torres anuncia baja en las temperaturas de esta semana y reveló que día podría llover Auditor impactado dejó la escoba en El Chacotero Sentimental al descubrir la infidelidad de su esposa: «Los pillé encamados…» El mensaje en redes sociales de Fran Maira a un mes de atropello a motorista: "más que nunca..." La respuesta de Betsy Camino que dejó totalmente en silencio a Vasco Moulian en Fiebre de Baile: Pidió disculpas públicas Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado