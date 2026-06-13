«Se cierra una nueva etapa de mi vida profesional. Después de un año en Mucho Gusto, llegó el momento de despedirme (…) Fue un período intenso»

En la jornada de este viernes se dio a conocer una noticia que generó sorpresa en el mundo de la TV. Esto después de que se conoció la salida de un integrante de «Mucho Gusto», el matinal de Mega.

Se trata del periodista César Antonio Campos, quien había llegado al programa hace cerca de un año para desempeñarse como notero.

Según consignó El Filtrador, la decisión de poner fin a su vínculo con la señal se habría tomado debido a que no habría cumplido con las expectativas».

Frente a esto, el propio comunicador rompió el silencio y compartió una reflexión sobre este momento a través de sus redes sociales.

César Antonio Campos se despide de Mega

Mediante una publicación en Instagram, el periodista compartió unas palabras de despedida.

«Hoy se cierra una nueva etapa de mi vida profesional. Después de un año en @muchogustomatinal, llegó el momento de despedirme de un lugar que me entregó valiosas oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo», señaló.

Además, destacó lo que significó esta experiencia para su carrera: «Fue un período intenso, lleno de desafíos que me permitieron poner a prueba mis capacidades, adaptarme a nuevos escenarios y seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo personal».

Asimismo, César Antonio Campos aprovechó la instancia para agradecer a quienes compartieron con él en el programa: «Gracias a todos mis compañeros y compañeras, a mis queridos @karendtv y @jananeme por el apañe; y todos quienes tuve la suerte de trabajar».

Por otra parte, también valoró las muestras de apoyo que recibió luego de conocerse su salida: «Sus mensajes han sido un verdadero abrazo en estos momentos».

Finalmente, el ahora exintegrante de «Mucho Gusto». se refirió a sus nuevos desafíos. «Hoy toca mirar hacia adelante. Los cambios nunca son fáciles, pero también son una invitación a reinventarse, abrir nuevas puertas y confiar en que vienen nuevos desafíos y oportunidades».

«Me voy agradecido por lo vivido, por haberme permitido entrar en sus hogares cada mañana y esperanzado por todo lo que está por venir», finalizó César Antonio Campos.

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