¿Lluvia en Semana Santa? Iván Torres despeja las dudas en su pronóstico del tiempo para Santiago y entrega revelador dato El experto en tiempo de TVN reveló su pronóstico para los próximos días en Santiago. Revisa acá cómo estarán los días de Semana Santa. 30 Mar, 2026. 17:13 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor confundido impactó en El Chacotero Sentimental con su tremendo problema: «las mujeres lo ven y se asustan» ¿Cómo estará el clima en Semana Santa?: Revisa el pronóstico para esta semana en Santiago Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su historia familiar: «Tuve un hijo a los 14, ahora tengo 20 y voy por el cuarto» ¿Calor en Santiago?: Meteorólogo de Mega advirtió hasta 30 grados en la capital para este día de la semana "Hace muchísimos años...": Pamela Díaz revela desconocido "affaire" con querido actor chileno Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado