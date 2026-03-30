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¿Lluvia en Semana Santa? Iván Torres despeja las dudas en su pronóstico del tiempo para Santiago y entrega revelador dato

El experto en tiempo de TVN reveló su pronóstico para los próximos días en Santiago. Revisa acá cómo estarán los días de Semana Santa.

30 Mar, 2026. 17:13 hrs

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