¿Te ha llegado la estafa del TAG por mensaje de texto? Neme cayó y este fue el millonario monto que perdió: así reaccionó

José Antonio Neme sorprendió este jueves en Mucho Gusto al contar que recientemente fue víctima de una estafa telefónica. El periodista explicó que todo comenzó con un mensaje de texto que simulaba ser un aviso por una supuesta deuda asociada al TAG e incluía un enlace para realizar el pago.

El animador explicó que la situación le pareció creíble porque hace poco había cambiado de vehículo y aún no recibía el dispositivo TAG.

«Yo había cambiado mi auto y, como se demoraba en llegar el TAG, el vendedor me dijo ‘no te preocupes, José Antonio, circulara nomás, porque tú ya tienes contrato con la autopista'», recordó.

Además, agregó que: «Andaba en mi auto sin TAG y me empiezan a llegar mensajes de que ‘pasó sin TAG’ y que ‘tiene una deuda'».

Convencido de que podía tratarse de un cobro legítimo, ingresó al enlace del mensaje.

«Me derivaba a una página del MOP, que te juro era igual», afirmó.

Tras ingresar la patente de su vehículo, el sitio le mostró una supuesta deuda de $5.300. Sin embargo, el conductor explicó que esa cifra terminó por hacerle sospechar demasiado tarde.

«No es real porque cuando uno circula sin TAG es mayor a cinco lucas», comentó.

El millonario cargo que recibió Neme

«Me metí para pagar, metí los datos del banco, todas las claves y cosas; y cuando apreté ‘enter’, me llegó un correo electrónico de que en vez de $5 mil me cobraron un millón 200 mil pesos», contó.

El impacto fue inmediato. «Caí desmayado», confesó el periodista, quien además señaló que el destinatario del dinero no tenía ninguna relación con servicios vehiculares.

«Llamé a mi ejecutiva: tengo que hacer una denuncia, en Carabineros o a través de la Fiscalía virtual, entonces la ejecutiva del banco hace un requerimiento», explicó.

Aunque existe la posibilidad de recuperar el monto, reconoció que deberá cumplir con un proceso más extenso. «Hay que hacer el camino largo», indicó.

Finalmente, el rostro de Mega aprovechó la experiencia para advertir a los televidentes sobre este tipo de delitos. «Ningún cobro o multa te llega por mensaje de texto», afirmó, agregando que este tipo de mensajes suele llegar desde números con el prefijo «+56 44…».

«Yo cambié todas mis claves, cambié mis tarjetas, la ejecutiva dijo que íbamos a empezar de cero», concluyó el periodista.

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