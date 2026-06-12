¡Karina Alkalina es la gran ganadora de Corazón Callejero!: Se presentará en La Gran Noche de La Corazón en el Movistar Arena

Hoy fue la gran final del concurso «Corazón Callejero«, el concurso de la número uno que llevará a un artista callejero a presentarse en La Gran Noche de La Corazón, el viernes 26 de junio en el Movistar Arena.

La gran ganadora fue Karina Alkalina, quien se presentó con «Me vas a extrañar», de Damas Gratis, y cautivó al público con su apasionada voz y su desplante escénico.

La transmisión fue a eso de las 16:00 horas en «La Corazón Toca Doble«, y estuvo a cargo de Giancarlo Santangelo «Chanchiguagui», José Andrés Vivas y Dj Toti.

Karina Alkalina estará en el Movistar Arena

Los grandes finalistas de hoy fueron Rocío Cepeda de Maipú, Pablito Micros de Maipú, ALMALEON, desde Valparaíso, Karina Alkalina de Quilicura, y Mariabella de Punta Arenas.

Tras presentarse cada uno en su estilo, y con una reñida votación, las dos elegidas por el público, junto a la votación de nuestros José Andrés Vivas y DJ Toti, fueron Mariabella y Karina Alkalina.

Finalmente, y con el corazón en un hilo, Karina Alkalina, se proclamó como la ganadora con la votación del público. Con evidente emoción, celebró con éxtasis, y abrazó a su padre, también presente en el estudio.

Cabe recordar que el premio en esta ocasión es un cupo para presentarse en La Gran Noche de La Corazón este viernes 26 de junio en el Movistar Arena. En la noche, compartirá escenario con Santaferia, Noche de Brujas, Alanys Lagos, Los Vásquez, Dj Rocka, y el Pastor Rocha.

Además, se llevó un premio de 1 millón de pesos, gracias a Abastible.

En conversación fuera de cámaras, Karina Alkalina expresó su gran emoción por estar presente en el Movistar Arena: «Es realmente un sueño», señaló.

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