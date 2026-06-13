¡Atención futboleros! ADN transmitirá los principales partidos del Mundial 2026 a través de todos sus plataformas

¡Ojito fanáticos del fútbol! Les traemos una nueva alternativa para seguir el Mundial 2026. Resulta que a partir del 12 de junio, Radio ADN comenzó una cobertura multiplataforma. En este sentido, sus auditores disfrutar de los principales encuentros del Mundial 2026. Torneo que se desarrolla en Canadá, Estados Unidos y México.

Esto contempla relatos en vivo, análisis, comentarios y la participación de periodistas y especialistas deportivos de la emisora. De esta manera, los hinchas podrán mantenerse informados sobre el desarrollo de la competencia a través de las distintas plataformas de la emisora.

Además, es importante mencionar que la cobertura estará disponible para todo el país mediante ADN.cl. De esta manera, miles de auditores pueden conectarse desde cualquier lugar para seguir los momentos más importantes del torneo.

La programación especial considera información permanente sobre el Mundial 2026, seguimiento de los partidos más relevantes y análisis de los principales acontecimientos que marquen la competencia. El objetivo es acompañar a la audiencia durante cada jornada del certamen con contenidos deportivos actualizados.

Con esta iniciativa, Radio ADN refuerza su compromiso con la cobertura deportiva y busca acercar a sus auditores a uno de los eventos más importantes del fútbol mundial mediante una experiencia informativa que combina radio y plataformas digitales.

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