«Hay hartas canciones que ya tenemos listas, con colaboraciones que nosotros soñábamos…»: Amigo de Artistas sorprendió con inesperada revelación

Radio Corazón llegó en exclusiva hasta la celebración del segundo aniversario de Amigo de Artistas, donde pudimos conversar con ellos, y nos adelantaron un poco de qué es lo que le espera a la banda.

Además de un show en vivo, los cantantes también aprovecharon de compartir con sus amigos y fanáticos, en una noche que además contó con la presencia de los DJs Bruno Borlone y Pablito Pesadilla.

Amigo de Artistas sorprendió con inesperada revelación sobre sus próximos proyectos

En conversación con Diego y Vicente, los vocalistas de Amigo de Artistas, nos contaron un poco sobre esta celebración. Diego, por su parte, comentó: «Estamos con toda la gente que nos quiere, con nuestros cercanos, nuestros familiares, nuestros amigos, también colegas que han trabajado con nosotros a lo largo de nuestra historia, corta historia pero muy linda.

«Es un sueño muy lindo estar acá con Vicente, haciendo música y que a la gente le haya gustado, en verdad, es un sueño que no se puede describir«, agregó.

Respecto a sus aspiraciones como agrupación, Vicente comentó: «Girar por todo el país, en venues (eventos) grandes ya sería un sueño cumplido«.

«¿Y hacer un estadio?«, le preguntó Diego. «Hacer un estadio ya sería una cosa de locos, sacarla del estadio», respondió Vicente.

Por su parte, Diego aseguró: «Hay muchos sueños yo creo, y hay algo que siempre dice Vicente que es ir paso a paso. Obviamente hay un sueño, hacer un estadio, hacer una canción con Bad Bunny o miles de cosas así, pero el mayor sueño de todos es ir cumpliéndolos poco a poco.

Lo que se viene para el grupo

Respecto a su colaboración soñada, Diego de Amigo de Artistas comentó: «Yo siempre lo dicho, y para mí, Ke Personajes, sería muy lindo, ese junte de pelados, podría ser muy bueno».

«Estamos preparando un disco, es nuestro primer disco. También, queremos soltar un venue para hacer un show de Amigo de Artistas. Estamos preparando un show, en conjunto con lo que es el disco, colaboraciones, y todo eso. Se vienen grandes sorpresas, ahora nos vamos a España a cantar, tenemos un par de shows allá, y nada, todo es como vivir un sueño«.

«Atentos este mes, solo voy a decir eso», agregó Vicente.

En esa misma línea, Diego reveló: «Hay hartas canciones que ya tenemos listas, con colaboraciones que nosotros soñábamos y que pronto van a salir a la luz».

«Fuimos hace poco a Argentina y nos juntamos con Valentino Merlo, Flor Álvarez, Emanero, Olivia Wald. Harto nombre que soñabamos», aseguró Diego.

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