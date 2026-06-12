¡Con Amar Azul, Santaferia, Alanys Lagos y más!: Esta es la fonda para toda la familia que llegará a La Florida en Fiestas Patrias

Joe Vasconcellos, Amar Azul y Santaferia son algunos de los artistas que dirán presente en La Fonda Fiebre en La Florida, una de las celebraciones que prenderá las Fiestas Patrias en Santiago.

La propuesta combinará música en vivo, gastronomía chilena, humor, tradiciones y actividades para toda la familia durante septiembre en La Florida.

Además, contará con el show de nuestro querido DJ Toti, directo desde el Vacilón Matinal de La Corazón.

Todo lo que debes saber sobre la Fonda Fiebre de La Florida

Cada año, las fondas se transforman en uno de los principales atractivos de las celebraciones dieciocheras. En ese contexto, La Fonda Fiebre apuesta por consolidar una identidad propia dentro de la comuna de La Florida, con una experiencia que pone en el centro la música, la cultura y las tradiciones chilenas.

La programación considera actividades para distintas generaciones e incluirá espectáculos musicales, presentaciones de humor, juegos típicos, cueca, espacios familiares y áreas destinadas a la recreación. La Fonda Fiebre se realizará en el Parque Araucano de La Florida, el 18, 19 y 20 de septiembre.

La organización busca recuperar el espíritu tradicional de las fondas como espacios de encuentro, destinado a vecinos, familias y visitantes en torno a las costumbres que son típicas de las Fiestas Patrias.

Además, el evento busca fortalecer la presencia de La Florida dentro del circuito de celebraciones de la Región Metropolitana, ofreciendo una alternativa para quienes buscan disfrutar de una experiencia completa durante septiembre.

La parrilla artística contará con nombres como Joe Vasconcellos, Amar Azul, Agrupación Marilyn, Santaferia, La Combo Tortuga, Viking 5, Jere Klein, Yaga y Mackie, Alanys Lagos, Mister Gato, Los 4 Vientos, Don Carter, Los Atletas de la Risa, Axé Bahía, Pablito Pesadilla, Pape Salazar, DJ Toti y Guerreras Huntr X / K Pop.

Las entradas ya están a la venta, a través de Passline, puedes acceder haciendo click aquí.

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