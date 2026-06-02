Desvinculan a periodista de «Contigo en la Mañana» a meses de su llegada al programa de Chilevisión

Chilevisión enfrenta un nuevo movimiento en sus filas. Durante la jornada del lunes se confirmó la salida del periodista Jorge Hans, quien había llegado al canal hace apenas unos meses para integrarse al equipo del matinal «Contigo en la mañana».

La información fue dada a conocer inicialmente por el medio «El Filtrador», quienes aseguraron que el comunicador «llegó en diciembre (a chilevisión) con contrato indefinido y el viernes fue despedido».

Asimismo, según consignó ADN.cl, ratificaron que el comunicador ya no forma parte del canal. Sin embargo, no entregaron detalles sobre los motivos de su desvinculación.

Jorge Hans es desvinculado de Chilevisión

Hans arribó a Chilevisión el 1 de diciembre de 2025, sumándose al equipo del espacio matutino en medio de una nueva etapa profesional. Antes de eso, construyó gran parte de su carrera en Canal 13, donde permaneció cerca de 28 años ligado al área de prensa. Más tarde asumió funciones como editor de TVN Red Coquimbo.

Cuando se oficializó su incorporación a Chilevisión, el periodista expresó su entusiasmo por el desafío. «Feliz de integrarme a un equipo de excelentes profesionales, que encabezan audiencias. Espero aportar experiencia e ideas de cobertura de temas que interesan a todos», comentó en ese momento.

Además, reconoció que el formato representaba una experiencia distinta dentro de su trayectoria. «No había trabajado directamente en matinales. Pero creo que es un gran desafío, en especial ahora que los contenidos se orientan en mayor medida a la actualidad noticiosa», señaló tras su llegada al programa.

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