Los Auténticos Decadentes llegan a Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Los Auténticos Decadentes volverán a reencontrarse con el público chileno con un concierto cargado de clásicos, nostalgia y celebración. La reconocida agrupación argentina se presentará el próximo viernes 4 de septiembre en Gran Arena Monticello, en el marco de la conmemoración por los 30 años de “Mi Vida Loca”, uno de los álbumes más importantes e influyentes de su carrera.

El histórico disco, lanzado en 1995, marcó un antes y un después en la música latinoamericana gracias a su mezcla de rock, cumbia, cuarteto y sonidos populares que rompieron esquemas en toda la región. Canciones como “La Guitarra”, “El Murguero”, “Diosa”, “Corazón” y “El Pájaro vio el cielo y se voló” se transformaron en himnos que siguen vigentes hasta hoy.

La banda llegará a Monticello para repasar este emblemático trabajo y revivir junto a sus fanáticos una etapa que consolidó a Los Auténticos Decadentes como uno de los grupos más importantes del continente.

“Mi Vida Loca nos llevó a un viaje inesperado. Con el paso del tiempo, estas canciones se transformaron y nos transformaron a nosotros. Este aniversario es una oportunidad muy especial para resignificar este álbum y celebrarlo desde la madurez. La humildad y el orgullo de saber que, casi sin querer, escribimos una página importante en la historia de la música”, señalaron desde la agrupación.

Cómo comprar entradas para Los Auténticos Decadentes en Gran Arena Monticello

Con el paso de los años, “Mi Vida Loca” no solo se convirtió en un éxito comercial, sino también en un fenómeno cultural que atravesó generaciones y acompañó miles de historias en América Latina.

Los Auténticos Decadentes se presentarán el viernes 4 de septiembre, desde las 21.00 horas, en Gran Arena Monticello. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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