La emocionante conversación entre Pablo Chill-e y Paul Vásquez que terminó en lágrimas

Durante una reciente edición del programa de Multicancha, Pablo Chill-E y Paul Vásquez, conocido popularmente como «El Flaco», protagonizaron una emotiva conversación sobre las adicciones y los procesos de superación que han marcado sus vidas.

En medio del diálogo, el cantante urbano dedicó sentidas palabras al comediante, quien durante años enfrentó problemas relacionados con el consumo de drogas.

«Sabes que si yo puedo decir algo, si es que usted se siente de repente un poco condenado por su pasado. Yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos», expresó Pablo Chill-E.

El artista también reflexionó sobre el entorno en el que crecieron y cómo ciertas conductas llegaron a normalizarse.

«Yo por lo menos sé todas las cagás que se ha mandado. Pero para nosotros es más propenso, porque nosotros venimos con otro tipo de educación, normalizamos cosas malas que no son normales», agregó.

Las declaraciones de Pablo Chill-E terminaron por emocionarlo hasta las lágrimas. En ese contexto, reconoció que él también enfrentó dificultades con las sustancias.

«También he tenido problemas con la droga. Pero lo importante es salir adelante nomás, no quedarse pegado», afirmó.

Además, destacó el cambio que ha experimentado Paul Vásquez en los últimos años y valoró su labor como voluntario de Bomberos.

«Y hacer lo que hizo usted, porque ahora es bombero, que es voluntario. Me emociono porque me gusta que la gente evolucione y la miren con otros ojos», señaló.

El consejo de Paul Vásquez

Tras escuchar las palabras del cantante, Paul Vásquez compartió una reflexión sobre la responsabilidad individual y el rol que cumplen las figuras públicas.

«Por eso no debemos ser ejemplo, Pablo. Que todos los cabros tomen su propia decisión. Izquierda, derecha, pero toma una decisión», comentó.

Luego insistió en que los jóvenes son conscientes de las decisiones que toman y de las consecuencias que estas pueden tener.

«A los 14 años estái vivo de lo que está pasando, si vo te equivocai de vereda hazte responsable», sostuvo.

Finalmente, el humorista recalcó que la principal responsabilidad de los artistas es entregar motivación a quienes los siguen.

«No somos ejemplos, pero sí podemos ser inspiración», concluyó Vásquez, provocando aplausos y emoción entre los presentes.

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