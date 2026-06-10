«El gobierno anterior dijo que iba a condonar el CAE y me relajé»: Otakin se enteró en vivo de la resolución por su deuda y esta fue su reacción

Durante este martes en la emisión de Al Borde, programa de Once Stream que conduce Rodrigo Gallina y Pollo Castillo, estuvieron como invitados Otakin, Polimá Westcoast y Flaitiano.

En un momento, y con todo lo que está pasando con los embargos y las cobranzas del CAE, Pollo Castillo reveló que le vaciaron su cuenta, en la que tenía un millonario monto de dinero.

Pero no fue el único, y es que Otakin reveló que también mantiene una deuda por el CAE. Incluso, le llegó el correo con la resolución mientras estaba en vivo en el programa.

Otakin se enteró en vivo de la resolución de la TGR por deuda del CAE

En medio de la conversación sobre el Pollo Castillo, Otakin reveló que también tiene una deuda, ya que estudió un año con CAE, y esta es de 2,5 millones de pesos. «Pretendo pagarlo con la plata del reality que me va a llegar ahora, pero si me sacan la plata antes del 15 de julio, cag…», reveló.

Fue en ese momento, cuando leyó su correo electrónico: «‘Despáchese mandamiento de ejecución y embargo‘. Me van a sacar la plata«, lanzó el influencer.

Después, en conversación con Las Últimas Noticias, entregó más detalles: «Mi autocrítica es no haber puesto atención a esa deuda, pensando que no iban a haber repercusiones, además que después quedé cesante, Recordemos que el gobierno anterior dijo que iba a condonar el CAE y me relajé, pero eso no ocurrió».

«Pagué varias cuotas y no tenía planeado dejar de hacerlo, hasta que me quedé cesante y coincidió con el anuncio de la condonación, creo que todos esperábamos esta noticia», agregó el creador de contenido.

Respecto al por qué de su morosidad, Otakin señaló: «Estudié un año con CAE y, hace dos años, mi deuda total era de $600.000 pesos. Por los intereses, ahora debo casi $2.500.000 pesos. Aunque el cobro es abusivo, hay que cumplir con las obligaciones. Antes no tenía la plata para hacerlo».

El pago de la deuda

Por otro lado, señaló su sorpresa ante los cobros:»Entendía que para cobrar una deuda se necesitaba una notificación, un juicio y una resolución, así que no esperaba que sería tan rápido y que se iban a poner las pilas».

«Sí me preocupaba el tema de los plazos, porque hoy no cuento con esta plata en mi cuenta y sé que pueden ir a embargar cosas de tu casa, pero eso es lo único que tengo. En total, la deuda de los dos son cerca de $4.500.000. Ahora se puede pagar y vamos a quedar tranquilos. Lamentablemente, no es el caso de todos», explicó Otakin.

Eso sí, fue claro en decir: «Afortunadamente, ahora tengo los medios para liquidarla«.

«Además, creo que en la educación gratuita y de calidad«, cerró Otakin

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