La cruda historia que sacudió al Chacotero Sentimental: «Mi padre prefirió otras cosas antes que a nosotros» Un auditor del Chacotero Sentimental compartió la difícil historia que marcó su infancia, entre el abandono, las carencias y las adicciones. 24 Jul, 2026. 17:00 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Michelle Adam advierte por llegada de tres sistemas frontales: Revisa dónde y cuándo lloverá este fin de semana Él la consideraba un «mueble» en la intimidad, pero luego de un año de cursos tántricos regresó y le cambió la vida ¿A qué hora llueve hoy en Santiago? Michelle Adam reveló el horario de las precipitaciones para este jueves y para el fin de semana Auditor llamó desde el viejo continente para confesar un secreto que lo atormenta desde su adolescencia: «El error que cometí en un carrete» El desconocido ofrecimiento que Myriam Hernández dijo que no quiso aceptar: "tengo demasiado respeto..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado