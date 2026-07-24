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La cruda historia que sacudió al Chacotero Sentimental: «Mi padre prefirió otras cosas antes que a nosotros»

Un auditor del Chacotero Sentimental compartió la difícil historia que marcó su infancia, entre el abandono, las carencias y las adicciones.

24 Jul, 2026. 17:00 hrs

 

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