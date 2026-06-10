«Hice los tres retiros de tonto»: El caso de uno de los grandes animadores de la historia de la TV, y la inesperada pensión que recibe

Hace algunos días, Leo Caprile estuvo como invitado en el programa «Todo Va a Estar Bien«, de Via X. En la conversación, estaban también los comediantes Rodrigo González, Mauricio Flores, y Gigi Martin.

En medio de la conversación, Leo Caprile reveló que se encuentra jubilado, y sorprendió a todos al revelar cuánto recibe de pensión actualmente.

Leo Caprile impactó tras revelar el inesperado monto que recibe de pensión

Todo partió cuando Gigi Martin le preguntó directamente: «En la actualidad, ¿en qué se encuentra Leo Caprile en su vida personal y profesional?»

Rápidamente, Leo Caprile fue sincero: «Estoy jubilado, soy pensionado… me pensioné este año«.

«Aquí viene un tema. Yo imponía durante los diez primeros años de trabajo, cuando estaba en la radio. Yo debuté el mes en que salieron las AFP. Entraron cagándome», aseguró el comunicador.

Al respecto, Leo Caprile lanzó directamente: «Yo coticé diez años, fui bastante ordenado, hice los tres retiros de tonto y tengo una pensión maravillosa de 400 lucas. Me alcanza para la bencina», señaló, sin mucho ánimo.

Por otro lado, Rodrigo González le comentó: «No es menor para muchas otras personas». Al respecto, Gigi Martin aseguró que en su caso, él recibe 114 mil pesos de pensión al mes.

En ese sentido, Leo Caprile aseguró: «Yo conozco compadres, porque llevo más de 40 años en esta cuestión, que ganaban tres millones y gastaban cuatro y se iban a vivir a La Dehesa; entonces, las patitas en la tierra«.

«Había mucha gente (de TV) que vivió una vida falsa«, explicó.

Eso sí, Leo Caprile afirmó que a pesar de recibir una pensión no tan grande, le permite vivir bien con lo que ha construido durante su vida: «No le debo un peso a nadie, pero muchos me deben a mí; tengo mi casa, todo bien pagado. Vivo donde quiero y como quiero».

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