“Dijo que me pagaba el TAG y que me regalaba relojes y teléfonos. ¿Cómo se va a casar con un h… tan penca? Si supuestamente es una persona inteligente”

Uno de los personajes más polémicos del último tiempo sin duda es Camilo Huerta. El chico reality se sumó a Vecinos al Límite, la última apuesta de encierro de Canal 13.

Dentro de una conversación, el deportista recordó a su última pareja, Marité Matus, con quien se casó hace un tiempo, y recientemente, se separaron con polémica de por medio.

Todo comenzó cuando le preguntaron si le gustaría ser papá. Camilo Huerta respondió: “Yo decidí no tener hijos. Me casé con ella (Marité Matus) pensando en no tener hijos. Ella iba a ser mi mujer toda la vida, sus hijos iban a ser mi vida, íbamos a tener vida de familia, para pasarlo bien y acompañarnos y todo”, explicó.

Camilo Huerta se sinceró sobre su quiebre con Marité Matus

Eso sí, la situación actualmente, ya separado, es diferente, señaló Camilo Huerta: “Hoy no sé, y no sé si formaría una nueva relación tampoco. Hoy tengo una necesidad de contención”, admitió.

Ahí fue cuando aprovechó de desmentir lo que habló Marité Matus de él en TV:

“Dijo que yo tenía una relación con la Trini, otra con otra mina del gimnasio que supuestamente me manda fotos, y otra que no puedo contar porque cuando se destape va a quedar la cag… Todo eso lo inventó mi ex mujer, es mentira. Nunca he tenido una relación con una alumna mía… cuando tengo pareja lo entrego todo, ¿para qué voy a ser infiel?”, aseguró.

Pero no solo eso, y es que Camilo Huerta también teorizó sobre el motivo de sus declaraciones:

“Yo creo que empezó a inventar estas cosas porque se desesperó por la bronca que tiene con la Pamela Díaz. Yo le fui a dar una entrevista a la Pamela en su programa, y como la Pame es viva, pesada y maquiavélica, dijo que en esa entrevista la iba a hacer cag… Y no era cierto, si fue una entrevista buena onda donde no dije nada. Entonces ahí salió mi ex con lo del divorcio culposo”, indicó.

Finalmente, Camilo Huerta negó también haberse aprovechado económicamente de Matus. “Dijo que me pagaba el TAG y que me regalaba relojes y teléfonos. ¿Cómo se va a casar con un h… tan penca? Si supuestamente es una persona inteligente. Yo a los 20 años me compré mi departamento, vivo bien hace rato, y ella se enamoró de cómo la trataba”, cerró el deportista.

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