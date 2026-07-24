El desconocido ofrecimiento que Myriam Hernández dijo que no quiso aceptar: «tengo demasiado respeto…»

En el más reciente capítulo de Only Comparini, Myriam Hernández sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su trayectoria. La cantante contó que hace algunos años recibió una propuesta para asumir la conducción de un matinal, aunque finalmente optó por rechazarla.

Sin entregar detalles sobre el canal o el programa, explicó que la oferta llegó aproximadamente hace cinco años.

“Me ofrecieron hacer un matinal, te diría que hace unos cinco años”, recordó.

La intérprete explicó que nunca se sintió preparada para asumir un desafío de ese tipo y destacó la exigencia que implica ese trabajo.

“No quise, porque siento que tengo mucho respeto por los animadores, además. Y los que animan matinales tienen una disciplina tremenda: deben acostarse, yo creo, a las siete de la noche para estar a las cinco de la mañana, o incluso a las cuatro, probablemente, levantándose”, comentó.

Durante la conversación, Hernández comparó esa rutina con la de quienes deben levantarse muy temprano para asistir al colegio, poniendo énfasis en el compromiso diario que exige la televisión matinal.

Prefiere seguir ligada a la música

Si bien reconoció que disfruta participar en distintos proyectos televisivos, dejó en claro que su prioridad sigue siendo la música.

“Me encanta ser jurado de programas de voz, de talentos. Me encanta. Y actuar, me gusta actuar en mis videoclips y todo eso, pero también tengo demasiado respeto por los actores”, afirmó.

En ese contexto, la artista explicó que cada profesión tiene su propio nivel de complejidad y valoró especialmente el trabajo de quienes se dedican a la actuación.

“Aprender un libreto y que te salga natural es muy difícil”, concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: Myriam Hernández confirma concierto en Gran Arena Monticello: fecha y venta de entradas

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google