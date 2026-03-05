Influencer Otakin reveló que famosos invitados no fueron a su matrimonio: «Me dejaron con el plato pagado»

Hace algunos días, el reconocido influencer Otakin se casó en una íntima ceremonia en Concepción.

En ese contexto, es que el creador de contenido entregó detalles de su matrimonio en «Luzma cachai», nuevo programa matinal de TV+ conducido por Ariel Osses.

Eso sí, lo que más llamó la atención fue la lista de invitados que no asistieron a la boda. Algunos no avisaron, mientras que otros tuvieron planes laborales a último minuto.

Otakin revela quienes no asistieron a su matrimonio

“Entiendo que fue por trabajo. Una cosa es invitado que no fue, y otra cosa es el invitado que confirmó y no fue”, comentó el ex chico reality.

Entre ellos, existen varios famosillos: «Mateucci fue el primero… me avisó a última hora porque le pusieron pega».

Además, agregó que “Mi querido amigo Dunga con la Karla Melo, pero también fue por pega porque no alcanzaban a llegar. La única forma es que se compraran una avioneta”.

Además de Mateucci, otro compañero de «El Internado» no asistió al evento. “Maluco con su señora, que me confirmó y no fue. Esos me dejaron con el plato pagado”, comentó.

Siguiendo por esa línea, contó que fueron cinco personas que no estaban invitadas. «No eran paracaidistas, era gente que estaba considerada para servicios», explicó en el programa.

“Yo, de tontera, no los consideré como invitados porque van a un servicio. No supe delimitar quién sí y quién no. Al final todos, yo feliz que me hayan acompañado igual”, cerró el «Anti-influencer».

