“Me quitaron toda mi platita”: Este fue el impactante monto millonario que le embargaron a Pollo Castillo por deuda del CAE

El creador de contenido Benjamín Castillo o más conocido como Pollo, reveló que fue una de las «víctimas» de la cobranza del CAE. La personalidad de internet que se hizo famosa por hacer contenido de comedia, amaneció con su cuenta en 0.

Hace días usuarios dieron a conocer la noticia de que varias cuentas habían sido vaciadas por los cobros del CAE.

En primera instancia, esta medida solo sería para las personas que recibieran un sueldo mayor a 5 millones de pesos y que no tuvieran su pago regularizados, pero, según denuncias en redes, personas que no recibían ese sueldo se vieron afectadas de igual forma.

Ahora bien, uno de los rostros afectados por esta medida fue Pollo Castillo.

Quien en el programa de «Al Borde» de la señal Once Stream, reveló cuál fue la deuda millonaria que terminó pagando. Todo comenzó cuando en el programa, Rodrigo Gallina le preguntó al respecto.

La deuda de Pollo Castillo

Durante el episodio, Castillo señaló que vio que su cuenta estaba en cero cuando trataba de hacer una transferencia. Eso sí, el influencer contó que siempre tuvo en mente que existía la deuda.

«Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas«, señaló.

El monto que le fue retirado fue de más de $20 millones, debido a años de morosidad. El influencer comentó que mientras cursaba su carrera de Ingeniería Civil Industrial, tuvo que dar un año más, lo que aumentó su deuda.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que luego de que le llegara un mensaje de «embargo judicial», decidió llamar a un abogado. «Entre que llamé a un abogado y al contador, llegó en la noche y digo: ‘Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago’ para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%».

«Después caché que toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE«, concluyó.

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