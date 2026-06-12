«Más finiquito que la selección»: Roberto Cox entrevistó en vivo a influencer sueca en la playa y sus redes explotaron

Roberto Cox protagonizó un comentado momento durante su primera jornada de cobertura mundialera para Chilevisión. El periodista se topó con una llamativa joven que captó su atención inmediatamente.

El periodista realizó un despacho desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde recorrió distintos puntos de la ciudad para conversar con personas sobre la cita futbolística que se desarrolla en Norteamérica.

Roberto Cox entrevistó en vivo a influencer sueca en la playa y sus redes explotaron

Uno de los momentos que más llamó la atención durante Plan Perfecto, ocurrió en la playa de Santa Mónica. En ese lugar, Roberto Cox se acercó a una joven sueca que disfrutaba de la jornada en la bahía californiana, luego de que el panel lo animara a conversar con ella.

«Chile observa al maestro en acción. Roberto, quizás sería bueno que le preguntes si tiene Instagram, así se ponen de acuerdo después», le lanzó el condcutor Eduardo de La Iglesia.

La mujer se encontraba hablando por teléfono, pero cuando terminó, el periodista la entrevistó, e incluso se sentó a tomar sol con ella.

Mantuvieron una conversación, mientras también en pantalla mostraron el Instagram de la chica. Más tarde, Roberto Cox se tomó una fotografía junto a la joven y compartió el registro en sus redes sociales.

“Perdón, muchachos, estaba subiendo la historia. Ya está arriba”, comentó el comunicador.

Desde el estudio, el resto del panel reaccionó al momento. Por su parte, Eduardo de la Iglesia bromeó con la situación y señaló: “No vamos a ir al Mundial, pero vamos a ir a algo mejor. ¡Vamos! Tenemos más finiquito que la selección”.

¿Quién es la joven sueca?

Según compartieron, el nombre de la joven es Sara Engerdahl. La sueca, según consignó La Cuarta, es influencer y también una personalidad de la televisión sueca, ya que participó en el reality Ex on the Beach.

Al momento de iniciar la conversación con Roberto Cox, la creadora de contenido contaba con cerca de 12 mil seguidores en redes sociales. Sin embargo, durante las horas posteriores, esa cifra aumentó considerablemente y ya pasó los 21 mil.

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